Appalti truccati, in manette il vicepresidente del Consiglio sardo

Il vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna, Antonello Peru, e l'ex consigliere regionale Angelo Stochino, entrambi di Forza Italia, sono stati arrestati nell'ambito del secondo troncone d'inchiesta sugli appalti pilotati. Assieme a loro è finito in cella anche un ingegnere, Salvatore Pinna. L'inchiesta, nota come "Sindacopoli", lo scorso anno aveva visto finire in manette 21 persone tra amministratori, professionisti e funzionari.