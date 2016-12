Anziano investito sulle strisce

Un anziano di 79 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, in via Bacaredda a Cagliari. Trasportato trasortato in ospedale con codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. L'anziano stava attraversando la strada, con lui c'era la moglie, quando un'auto condotta da un pensionato di 87 anni l'ha travolto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e un'ambulanza del 118.