Anziana turista annega in Sardegna

Una turista tedesca di 75 anni, Anna Rosemarie Preub, è annegata domenica pomeriggio nelle acque di Orrì, sulla costa di Tortoli in Ogliastra, a cinque metri dalla battigia. La donna, in Sardegna con il marito per una vacanza in barca a vela, è stata probabilmente colta da un malore: quando alcuni bagnanti hanno visto il corpo l'hanno soccorsa, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l'anziana non c'è stato nulla da fare.