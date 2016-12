Alluvione a Olbia, cagnolino salvato dall'annegamento

In una città devastata dal maltempo, carabinieri e vigili del fuoco di Olbia non si sono tirati indietro per strappare alle acque del rio esondato un cagnolino, da ore immerso nel fango; il cucciolo abbaiava aggrappato alla rete di recinzione del suo giardino.



I suoi salvatori sono arrivati quando ormai il quattrozampe era allo stremo delle forze. Scavalcando un recinto e alcuni terreni confinanti, anch'essi allagati, i due pompieri sono riusciti a raggiungerlo, ad aprire il cancello che lo teneva intrappolato, prenderlo tra le loro braccia e riconsegnarlo al suo padrone. Stanco e infreddolito, ma, per fortuna, sano e salvo.



Il video dei soccorritori rimbalza da una bacheca Facebook a un'altra: applausi e complimenti da parte della Rete.