Alghero, rapina in un supermercato: banditi sparano in aria

Due uomini a volto coperto si sono introdotti in un supermercato di Alghero verso l'ora di chiusura e si sono fatti consegnare l'incasso della giornata, sparando due colpi in aria. I malviventi hanno costretto l'ultimo cliente, che si trovava già nel piazzale esterno, a rientrare, poi si sono diretti verso le casse. I dipendenti non hanno opposto resistenza: il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 2mila euro. I due, poi, sono scappati su uno scooter.