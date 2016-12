16 febbraio 2015 Accusa malore in Sardegna, elisoccorso dalla Sicilia per direttore del 118 di Palermo L'uomo ha rifiutato di farsi curare ad Alghero e ha chiesto l'intervento dell'elicottero per essere trasferito nella sua Regione Tweet google 0 Invia ad un amico

17:58 - Un lungo volo nella notte, da Palermo ad Alghero, per trasferire in un ospedale siciliano Gaetano Marchese, il direttore della Centrale operativa del 118 di Palermo che, dopo un malore in Sardegna, ha rifiutato di farsi curare sull'isola. E' accaduto il 15 gennaio. Il velivolo dell'elisoccorso del 118 della Sicilia è stato inviato su richiesta del 60enne che non ne ha voluto sapere di farsi ricoverare a Sassari o a Cagliari.

La vicenda è stata resa nota dal quotidiano L'Unione Sarda. L'uomo ha accusato un malore nella zona della Riviera del Corallo, sulla costa nord occidentale della Sardegna. La chiamata di soccorso è arrivata al 118 sardo alle 23: in pochi minuti un'ambulanza medicalizzata ha portato il 60enne, per il quale si temeva un infarto, nell'ospedale di Alghero, dove è stato accertato un aneurisma.



Qui l'uomo avrebbe però rifiutato il ricovero nei centri specializzati di cardiochirurgia sia di Sassari sia di Cagliari, chiedendo invece l'intervento della centrale siciliana. I colleghi di Palermo hanno deciso quindi di inviare l'elicottero, con a bordo il personale specializzato, che è giunto ad Alghero intorno alle 6 del mattino. L'uomo è stato poi trasferito a Palermo.



Lui si difende: "Non c'erano strutture adeguate" - "Ad Alghero non c'erano le strutture adeguate per curarmi, l'intervento da Palermo è stato indispensabile per salvarmi la vita", si è difeso l'uomo ai microfoni di NewsMediaset.