09:54 - Nuove proteste per il lavoro in Sardegna. Un gruppo di ex lavoratori interinali dello stabilimento Rockwool di Iglesias, nel Sulcis, ha occupato nella notte la galleria Villamarina a Monteponi. Lo stabilimento è chiuso dal 2010, il 31 dicembre è scaduta la mobilità e gli operai, in tutto una decina, chiedono di essere reinseriti in progetti lavorativi.