Strage in Gallura, c'è un fermo

13:24 - C'è un fermo per il triplice omicidio di Tempio Pausania, in Gallura, dove padre, madre e figlio 12enne sono stati massacrati in casa a sprangate. Si tratta di Angelo Frigeri, 35enne artigiano e amico di famiglia, interrogato tutta la notte. A quanto pare aveva forti legami con Giovanni Maria Azzena e la moglie Giulia Zanzani. Pare avesse anche le chiavi di casa. E' stato tradito dalle immagini di una telecamera di sorveglianza.