Selargius,"spaccata" in gioielleria

01:52 - Hanno spaccato la vetrina di un negozio di gioielli e rubato tutta la merce. Ammonta a circa quattromila euro il bottino del furto messo a segno in un negozio Compro Oro a Selargius, nel Cagliaritano. I due malviventi hanno utilizzato una mazza da baseball, e poi sono poi fuggiti in sella ad un ciclomotore. Sul caso indagano i carabinieri. Due settimane fa era stato messo a segno un furto con la stessa tecnica in una gioielleria a Quartucciu.