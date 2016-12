Scontro auto-pullman, un morto

15:10 - Un'auto e un pullman si sono scontrati in Sardegna, sulla Statale 387 in provincia di Cagliari, provocando un morto e sei feriti. L'incidente si è verificato in località Settimo San Pietro. Ancora non si conosce l'identità della vittima. I sei feriti erano tutti a bordo del bus e le loro condizioni non sono gravi. I due mezzi si sono urtati violentemente e la vettura si è accartocciata. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118.