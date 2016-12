Schianto ad Alghero: morto giovane

01:27 - Un ragazzo di 22 anni originario di Usini, nel Sassarese, è morto in un incidente avvenuto sabato sera alle porte di Alghero. Il giovane viaggiava alla guida di una Fiat Punto che, prima di affrontare una rotatoria, tra Alghero e Olmedo, è stata centrata in pieno da una Renault Clio che viaggiava in direzione opposta. Feriti lievemente la fidanzata, che viaggiava con la vittima, e l'automobilista alla guida della vettura che avrebbe provocato l'incidente.