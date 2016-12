Sardegna, trovato cadavere di donna senza testa sulla spiaggia

16:23 - Il cadavere di una donna, senza testa, è stato ritrovato nella notte sulla spiaggia di Scivu, nel Comune di Arbus (Medio Campidano), sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Il corpo sarebbe stato portato dalle onde del mare. Dai primi riscontri del medico legale la morte potrebbe risalire a circa due-quattro mesi fa.

A scoprire il corpo sono stati i carabinieri della compagnia di Iglesias, intervenuti dopo una segnalazione al 112. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano. I militari hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata posta sotto sequestro la salma e disposta l'autopsia.



Dall'esame medico legale si dovrebbero stabilire le cause del decesso e le modalità, mentre dall'esame del Dna si dovrebbe risalire all'identificazione della vittima, probabilmente straniera. Intanto sono state attivate le procedure che interessano le Capitanerie di porto italiane, francesi e spagnole per appurare se negli ultimi giorni sono state lanciate da comandanti di imbarcazioni degli sos per persone cadute in mare.



La mancanza della testa dovuta all'aggressione dei pesci - Il cadavere della donna potrebbe non avere la testa a causa dell'azione del mare e della sua fauna. La parte mancante potrebbe essere stata strappata dopo che la fauna marina ne ha distrutto i tessuti molli. Il lavoro di identificazione risulta ancora molto difficile poiché il cadavere è in avanzato stato di saponificazione.



Sul corpo non ci sono segni di violenza - Sul cadavere della vittima non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Per i medici legali potrebbero essere stati cancellati dall'azione del mare o comunque essere stati nelle parti mancanti (come un eventuale colpo di pistola).