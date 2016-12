Sardegna,16enne sparito dopo un rave: ritrovato dopo due giorni

18:26 - Un ragazzo di 16 anni, Samuel Silesu, di Quartucciu (Cagliari), scomparso dal pomeriggio di sabato, è stato ritrovato nella tarda mattinata di lunedì. Il giovane ha partecipato ad una festa ma nel rientrare a casa ha perso l'orientamento. Ad aiutarlo è stato un pastore della zona.

Dopo la festa privata a cui aveva preso parte a Ussana ha perso l'orientamento, raggiungendo la strada per Muravera dove un pastore lo ha visto girovagare e gli ha dato un passaggio fino a Dolianova, con un secondo passaggio ha poi raggiunto la sua abitazione a Quartucciu.



E' questo il racconto fatto dal ragazzo di 16 anni scomparso sabato dopo che era uscito di casa per andare in discoteca ma in realtà si era aggregato ad una festa privata a Ussana. Una ricostruzione ancora tutta da decifrare e al vaglio dei carabinieri. Nella tarda mattinata il ragazzino è ritornato a casa, era stanco e spossato, tanto che è andato subito a dormire.



E' stata la madre a presentarsi dai militari della Stazione di Selargius per spiegare cosa era accaduto, riferendo il racconto del figlio. I carabinieri hanno fatto scattare ulteriori accertamenti ma del pastore e della persona che avrebbe accompagnato l'adolescente nessuna traccia. I militari nei prossimi giorni sentiranno di persona il ragazzino per accertare cosa è successo.