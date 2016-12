Protesta migranti,andranno a Napoli

06:03 - Torneranno a Napoli i 47 immigrati giunti a Cagliari lunedì e poi trasferiti a Sadali (Cagliari), dove hanno inscenato per due giorni una clamorosa protesta, rifiutandosi di occupare gli alloggi di un albergo, in cui dovevano essere sistemati. Dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine, la rivolta è finita. Per decisione del ministero dell'Interno i migranti verranno portati a Napoli: partenza nel pomeriggio dall'aeroporto di Elmas.