11:30 - E' caduta nel camino acceso mentre sistemava la legna per il fuoco: è morta così Rosa Fosca Sechi, 92enne di Riola Sardo, in provincia di Oristano. Quando la donna ha perso l'equilibrio, le fiamme hanno avvolto i vestiti e per l'anziana, che viveva da sola, non c'è stato scampo: quando vigili del fuoco, carabinieri e 118 sono arrivati sul posto la 92enne era già morta carbonizzata.