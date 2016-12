Nuoro, uccisi marito e moglie: ipotesi omicidio-suicidio

09:10 - Marito e moglie, Alessandro Mula, di 40 anni e la moglie Sara Coinu, di 35, sono morte ad Oliena (Nuoro), uccise con alcuni colpi di armi da fuoco. Secondo le prime notizie, potrebbe però trattarsi di un omicidio-suicidio. Il fatto è avvenuto nella loro abitazione. Sul posto polizia e carabinieri che hanno transennato la zona e stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto.

I corpi dei due coniugi di Oliena, paese della Barbagia in provincia di Nuoro, sono stati ritrovati questa sera, intorno alle 20.30, privi di vita nella loro abitazione. Alessandro Mula, 40 anni, lavorava nel settore dei servizi per la Asl di Nuoro. La moglie, Sara Coinu, 36 anni, era una commerciante. La coppia ha un figlio di 10 anni, che oggi però non era in casa, in quanto si trovava dai nonni, dove aveva anche passato la notte.



I parenti delle due vittime nel pomeriggio li hanno cercati, ma senza avere risposte. Dopo tanti tentativi andati a vuoto, uno zio della donna avrebbe aperto il portone di casa con delle chiavi di riserva, scoprendo i due cadaveri.