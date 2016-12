Nuoro, allevatore ucciso a fucilate

18:32 - Un 67enne, Pietro Piras, è stato ucciso nelle campagne di Arzana (Nuoro). L'uomo, ex ragioniere del Comune, è stato assassinato a fucilate in auto mentre si trovava nei suoi terreni dove, una volta andato in pensione, allevava del bestiame. A trovare il cadavere sono stati alcuni compaesani poco dopo le 14. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Il corpo di Piras è stato trovato privo di vita dentro il suo furgoncino, un Fiat Strada. A notarlo alcune persone che hanno visto il cadavere coperto di sangue e hanno dato l'allarme. Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, l'omicidio potrebbe risalire alla mattina di domenica. L'uomo stava forse rientrando a casa dalla sua campagna, in località Ilixi de Suerjiu, a pochi chilometri dal paese, e si trovava su una stradina quando l'assassino lo ha colpito alla testa e al torace con alcune fucilate.



Piras, sposato e con figli, dopo una vita di lavoro nel Comune era andato in pensione da qualche anno e aveva un piccolo allevamento che accudiva tutti i giorni. Sulla dinamica dell'agguato e sul movente indagano i carabinieri della Compagnia di Lanusei, coordinati dal capitano Danilo Cimicata. Gli inquirenti hanno sentito parenti ed amici e stanno cercando di ricostruire le ultime ore della vittima per capire se abbia ricevuto minacce, per accertare se abbia avuto precedenti legati al mondo agropastorale o nemici e fatti che abbiano potuto scatenare la furia omicida.