10:35 - Disagi e ritardi, dai 20 minuti alle tre ore, per i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Cagliari-Elmas a causa della nebbia. La fitta coltre calata sullo scalo cagliaritano nella notte ha ridotto la visibilità a soli 100 metri alle 4; la situazione è migliorata alle 9, con 500 metri di visibilità, ma i disagi sono ancora molti.