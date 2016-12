Narcotizza amante e lo deruba:presa

01:02 - Ha narcotizzato l'agente immobiliare con il quale aveva da poco una relazione sentimentale, e ha portato via oggetti di valore e contanti dalla casa dell'uomo. Con l'accusa di furto aggravato, i carabinieri di Sassari hanno denunciato in stato di libertà G.C., 45 anni, originaria del Nord Italia, in visita ad Alghero da alcuni parenti. Dalle indagini è emerso che già in passato la donna era stata protagonista di episodi analoghi.