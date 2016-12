Lei lo respinge, lui la accoltella davanti a scuola: minorenne fermato

16:58 - Lei lo aveva respinto poco prima dell'ingresso a scuola. Lui l'ha accoltellata ed è fuggito. Inseguito da un docente, è stato fermato dalla polizia. E' accaduto davanti all'Istituto Industriale di Oristano dove la ragazza, che frequenta il terzo anno, è stata avvicinata dallo studente di seconda, minorenne, invaghito dei lei. Davanti al reiterato rifiuto ha estratto un coltello e l'ha ferita. La giovane è ricoverata in ospedale.

Il minorenne inizialmente è stato portato in Questura, dove le forze dell'ordine hanno allertato la Procura presso il Tribunale dei minorenni. Ora è stato arrestato ed è accusato di tentato omicidio aggravato.



I due protagonisti della vicenda non hanno ancora compiuto 18 anni e vivono in due paesi dell'oristanese e del nuorese.