18:27 - Nuovi guai giudiziari per Giovanni Bazoli, che è stato indagato per usura dalla Procura di Cagliari. Il presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo è finito sotto accusa per i tassi d'interesse troppo alti applicati da Banca Intesa ad un'azienda sarda di Guspini, nel Medio Campidano.