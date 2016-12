00:38 - Ancora immigrati in arrivo al Cpa-Cara di Elmas e in Sardegna. In tutto sono 63 stranieri attesi, tutti provenienti dalla Sicilia. Di questi 24 saranno ospitati nel centro di prima accoglienza di Elmas, 39 in strutture alberghiere e agriturismo in altre zone dell'isola. Saranno in tutto 274 gli ospiti del Cpa-Cara di Elmas e delle altre strutture.