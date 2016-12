Il custode di Budelli schiaffeggiato dai turisti

14:59 - Un gruppo di turisti all'ora del tramonto è entrato nel parco nazionale di Budelli, isolotto-paradiso dai fondali rosa de La Maddalena, dove è vietato fare il bagno e calpestare la spiaggia. A fermarli è intervenuto Mauro Morandi, custode 75enne della spiaggia ormai da tempo. La risposta è stata delle peggiori. I turisti sono andati su tutte le furie arrivando pure alle mani, ma sono stati costretti ad alzare i tacchi: una 35enne prima di andare via però ha dato un ceffone al custode, senza motivo.

"Mentre ero dalla parte opposta ho notato una decina di persone, fra cui alcuni ragazzini, stavano contravvenendo al regolamento. Ho gridato loro che era proibito farsi il bagno e passare sulla sabbia, ma loro continuavano", ha raccontato lo stesso Morandi. Questa non è la prima volta che gli capita. Era già successo nel 2001 quando l'unico abitante dell'isolotto era stato costretto a intervenire contro una troupe inglese che voleva girare uno spot.



Morandi è da più di 25 anni che abita nell'isola. Lui modenese di nascita, dopo l'insegnamento aveva deciso di girare il mondo in catamarano e finire i suoi giorni in Polinesia. Ma durante il tragitto ha trovato Budelli. E da lì non è più andato via.