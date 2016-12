I suoi cani disturbano, 73enne fa strage di animali nell'Oristanese

15:36 - Un allevatore 73enne di Nurachi, nell'Oristanese, stanco delle proteste dei compaesani per le scorribande dei suoi cani, ha fatto strage di cuccioli. L'uomo nei ha uccisi sedici, avvelenandoli e lasciando poi le carcasse nel cortile della sua abitazione, alla periferia del paese. Le proteste e l'indignazione sui social network hanno spinto all'intervento le guardie zoofile dell'Enpa, e l'uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri.

Le carcasse degli animali sono state coperte con un lenzuolo bianco, ma ancora non è chiaro chi debba intervenire e come, per seppellirle da qualche parte o comunque "smaltirle" in conformità alla norme sanitarie. L'anziano allevatore, da parte sua, si è limitato a spiegare di essere esasperato per le continue proteste dei compaesani.



Nella casa dell'uomo i carabinieri hanno sequestrato il flacone con i residui del veleno utilizzato per uccidere gli animali. Sul posto è intervenuto anche un veterinario della Asl 5 di Oristano e un campione del veleno assieme a uno dei cani uccisi sono stati inviati all'Istituto Zooprofilattico per gli esami.