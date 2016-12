10:04 - Svolta nella notte per le indagini sul triplice omicidio di Tempio Pausania: tra le varie persone sentite, gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su un uomo di Tempio, amico della famiglia Azzena. L'uomo si trova da domenica sera in caserma, ed è stato interrogato per tutta la notte. Al momento i militari escludono però che vi siano provvedimenti di fermo.