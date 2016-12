10:25 - Il presidente dal Cagliari Calcio, Massimo Cellino, è stato condannato a pagare una sanzione di 600mila euro per una barca acquistata negli Stati Uniti e poi portata in Italia. Cellino era accusato di accusato di non aver pagato 400mila euro di Iva. Il pm aveva chiesto una sanzione di 1 milione e 165mila euro. L'imbarcazione è stata confiscata.