23:45 - Incidente stradale con due morti e un ferito sulla Carbonia-Portoscuso all'altezza della zona di Flumentepido. Per cause ancora da accertare si sono scontrate un'Audi A3 e una Ford Focus. Nello scontro sono morte due persone: un uomo di 47 anni che viaggiava in direzione Carbonia sulla Focus e una donna di 56 a bordo dell'Audi. Una terza persona che si trovava su quest'ultima vettura, è stata trasportata in ospedale.