Cagliari, surfista disperso in mare

09:30 - Sono in corso da tutta la notte con l'ausilio di un elicottero della Polizia le ricerche del surfista lombardo, di 46 anni, scomparso nelle acque di Domus De Maria, in provincia di Cagliari. L'allarme è stato lanciato dai familiari. L'uomo, in vacanza in Sardegna con moglie e figli, si è allontanato con il suo windsurf dalla spiaggia senza far più rientro. Lo specchio di mare fra Capo Malfatano e Pula è stato perlustrato senza successo.