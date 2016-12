00:12 - Un uomo di 38 anni, Romeo Orrù, è stato arrestato dai carabinieri a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, aveva minacciato per l'ennesima volta il padre di morte. Già a marzo era stato arrestato con la stessa accusa e, dopo essere stato processato e scarcerato, aveva avuto il divieto di avvicinarsi alla casa in cui vivono i genitori.