Cagliari, madre prende le due figlie e si getta dal quinto piano di un hotel

18:22 - Una donna di 35 anni è caduta con le sue figlie di quattro anni e di nove mesi dal quinto piano di un albergo a Cagliari. Si sarebbe lanciata nel vuoto. Le sue condizioni e quelle della figlia grande sono gravissime, l'altra bimba non sarebbe in pericolo di vita. La loro caduta è stata attutita da una tettoia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

La donna, una commerciante cagliaritana di 34 anni, era entrata all'Hotel Panorama, in viale Diaz, nel pomeriggio insieme alle due figlie chiedendo una camera. Verso le quattro si è lanciata nel vuoto. Una caduta di una quindicina di metri, attutita da una tettoia in plexiglas.



L'allarme è scattato immediatamente grazie ad un dipendente dell'albergo. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Le due bambine, di 4 anni e di 9 mesi, e la donna sono state trasportate negli ospedali cittadini. La giovane madre e la bambina più grande sarebbero in condizioni gravissime.



Nella camera dell'albergo la donna ha lasciato un biglietto con scritto "sono stanca di vivere". I carabinieri adesso stanno cercando di rintracciare il marito della trentaquattrenne e allo stesso tempo ricostruire le ragioni che hanno spinto la donna a tentare il suicidio.