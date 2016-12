Cagliari, fugge a un posto di blocco Provoca incidente mortale: preso

15:28 - Un pregiudicato di 34 anni non si è fermato a un posto di blocco a Monastir, in provincia di Cagliari, provocando un gravissimo incidente. A un incrocio infatti la sua vettura in fuga si è scontrata contro una Fiat 500. Nell'impatto, che è stato violentissimo, ha perso la vita Giustino Poddesu, 62 anni, mentre è rimasta ferita la moglie di 57. Il 34enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, poiché mai conseguita.

La tragedia è avvenuta intorno all'incrocio tra la strada del Canale e la Provinciale 6. I militari gli avevano intimato l'alt con la paletta, ma Bullita anzichè spegnere il veicolo ha accelerato allontanandosi dalla zona. I carabinieri sono quindi saliti sull'auto per raggiungerlo, ma quando sono arrivati all'incrocio con la Provinciale 6 l'incidente era già avvenuto.



Inutili i soccorsi per il 62enne. Ricoverata in gravi condizioni la moglie, i medici mantengono riservata la prognosi. Trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio, Bullita e la fidanzata. I carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno avviato le indagini sull'episodio. Bullita, già noto alle forze dell'ordine, stava scontando un cumulo pene agli arresti domiciliari, godendo di alcuni permessi che gli consentivano di uscire di casa per recarsi in alcuni posti prestabiliti. Non ha però mai conseguito la patente. E' quindi possibile che sia fuggito perché sprovvisto del documento di guida oppure perché si trovava in un luogo in cui non aveva il permesso di stare. E' stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, ma la sua posizione potrebbe presto aggravarsi.