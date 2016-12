Cagliari, cane rubato non riconosce la padrona:il ladro se lo compra

12:57 - Una storia che ha dell'incredibile che vede come protagonista un cucciolo di Pincher. Una donna di 46 anni, in provincia di Cagliari, aveva incontrato lo "scippatore" a settembre che si era finto interessato al cagnolino. All'appuntamento per acquistarlo, l'uomo, al posto di tirare fuori i soldi ha strappato l'animale dalle mani della signora ed è fuggito. Quattro mesi per rintracciare il presunto responsabile del furto, i carabinieri si sono presentati a casa del 27enne che prontamente ha dichiarato che il Pincher era di sua proprietà.

Per scagionarsi - Il giovane ha mostrato alle forze dell'ordine un video, con data precedente allo "scippo", che aveva come protagonista proprio il cane in questione. Niente microchip o tatuaggio ma dopo molte verifiche i militari sono riusciti ad identificare l'animale. Riconsegnandolo alla padrona originale, però, il Pincher ha incominciato a ringhiare non riconoscendola. Così, mentre la donna aveva dichiarato di non volerlo più, il ladro si era offerto di comprarlo. Cinquecento euro e la storia è finita "bene" per tutti, cucciolo compreso!