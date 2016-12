Cagliari, batterio-killer nell'ospedale di Isili: tre morti, una donna è grave

14:41 - Tre pazienti sono morti in due giorni e un quarto è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giuseppe di Isili (Cagliari): su questi casi stanno indagando i carabinieri della compagnia locale. I decessi riguardano uomini anziani, affetti da patologie diverse ma anche contagiati, mentre erano in ospedale, da un'infezione provocata dal "Clostridium difficile", un batterio che attacca l'intestino provocando debilitazione con febbre e dissenteria.

La quarta persona ricoverata in gravi condizioni è una donna. Le morti sarebbero avvenute tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio. Nelle indagini è emerso inoltre che nello scorso fine settimana il reparto di Medicina dell'ospedale di Isili è stato chiuso e i pazienti trasferiti su ordine del direttore sanitario. Contemporaneamente sono state avviate tutte tutte procedure per contrastare la diffusione del batterio killer: questo infatti deve essere tempestivamente isolato per evitare che proliferi. La segnalazione è già arrivata nella Procura di Cagliari.