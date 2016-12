05:57 - L'ex editore Nicola Grauso non andrà in carcere: la Cassazione ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione gli effetti penali della condanna a sette anni e otto mesi inflitta dalla Corte d'Appello di Cagliari, che il 23 settembre 2011 aveva ribaltato l'assoluzione di primo grado. Grauso dovrà comunque rispondere in sede civile degli effetti della bancarotta relativa al crac della Arbatax 2000.