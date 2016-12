Alluvione Sardegna, 600 mln danni

18:18 - I danni provocati dall'alluvione di novembre in Sardegna ammontano a quasi 600 milioni di euro. Lo comunica il commissario delegato per l'emergenza, Giorgio Cicalò, fornendo una stima della prima ricognizione. In particolare, i danni al patrimonio pubblico sono pari a 440 milioni, 33 milioni quelli relativi al patrimonio privato e 100 milioni i danni alle attività produttive. Solo per ripristinare le strade serviranno 155 milioni di euro.