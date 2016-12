09:41 - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Salvatore Zanda, l'allevatore, ex guardia giurata, ucciso a fucilate nelle campagne di Villasimius (Cagliari) sabato. I carabinieri hanno arrestato il presunto killer. Si tratta di un vicino di podere, Salvatore Floris, 74 anni, che avrebbe sparato dopo una lite per motivi legati a dissidi sui terreni in cui la vittima allevava dei cavalli.