Alghero, cede ringhiera dei Bastioni: muore sotto gli occhi della moglie

12:02 - Si è appoggiato a una ringhiera lungo i Bastioni di Alghero (Sassari) ma la protezione ha ceduto e lui è precipitato per sei metri. Un pensionato di 71 anni, Domenico Nurra, è morto sotto gli occhi della moglie dopo aver battuto il capo su una base di cemento a ridosso del mare. Inutili i soccorsi di un'infermiera professionale, che si trovava nei paraggi, e del 118. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

Domenico Nurra, era molto noto in città, anche per la sua professione: aveva lavorato per molti anni nelle cantine Sella e Mosca.



L'incidente è avvenuto nel tratto di lungomare tra la torre di Sulis e la torre del Cane. Sul posto, con i soccorritori, sono giunti anche gli agenti della polizia per i rilievi del caso.