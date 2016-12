00:29 - Un turista di 50 anni di Ferrara è stato soccorso da una barca a vela tedesca e poi dalla Guardia costiera al largo di Torre delle Stelle, sulla costa cagliaritana. L'uomo è rimasto in acqua in balia delle onde per due ore a causa dell'affondamento del suo catamarano. Secondo quanto accertato dalla Capitaneria di porto, l'imbarcazione è affondata in pochi istanti senza lasciare il tempo al 50enne di lanciare l'allarme.