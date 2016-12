19:57 - "Siamo pronti a valutare qualsiasi richiesta venga dall'Italia nei prossimi giorni o nelle prossime settimane". Lo ha dichiarato il commissario alle Politiche regionali Ue, Johannes Hahn, sull'emergenza per il maltempo in Sardegna. "Seguiamo da vicino la situazione ed i miei servizi sono in stretto contatto con le autorità della Protezione civile nella regione".