16:02 - La Protezione civile ha rivisto al rialzo il numero delle persone costrette a lasciare le proprie case per l'alluvione che ha colpito la Sardegna tra domenica e lunedì. Sono 1.749, la maggior parte delle quali ha trovato rifugio nelle abitazioni di amici e parenti, mentre le restanti sono ospitati in scuole, parrocchie o in altri edifici comunali. Intanto, a Olbia, sono iniziati i funerali di sei delle sedici vittime.