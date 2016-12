17:46 - "Profondamente commosso dall'immane tragedia che ha colpito la Sardegna, chiedo a tutti di pregare per le vittime, specialmente per i bambini". Papa Francesco ha scritto queste parole in un messaggio diffuso via Twitter dopo l'alluvione che ha devastato la Sardegna, provocando 18 morti e lasciando senza casa quasi 3mila persone.