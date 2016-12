16:49 - La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo di criticità moderata per la Sardegna. Previsti, dalle prime ore di domenica e per le successive 24-36 ore, forti piogge e vento. Il bollettino riguarda in particolare le zone interessate da moderata criticità di rischio idrogeologico, come i bacini Flumendosa-Flumineddu e la Gallura, sulla fascia orientale dell'isola.