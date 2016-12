Sardegna, nel giorno di lutto nazionale proseguono le ricerche del disperso

13:22 - Mentre in tutta Italia è lutto nazionale per le vittime del ciclone in Sardegna, nell'isola la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Proseguono però le ricerche dell'unica persona ancora dispersa, Giovanni Farre, operaio sessantunenne di Bitti, nel Nuorese, trascinato via dalla corrente al confine con Onanì. Al lavoro ci sono vigili del fuoco, uomini della forestale e del soccorso alpino supportati da un elicottero della marina militare.

Cala il numero degli sfollati - Il numero degli sfollati si è ulteriormente abbassato, raggiungendo quota 460. Sono 230 i cittadini sardi ancora ospitati nei vari centri di accoglienza.



Rischio esondazione, evacuata scuola nel Salernitano - Il Comune di Agropoli, in provincia di Salerno, ha disposto l'evacuazione della scuola media della città. Il maltempo che in queste ore ha colpito la Campania ha infatti causato l'innalzamento oltre i livelli di guardia del fiume Testene, vicino al quale sorge l'istituto. Si teme un'esondazione.



Napoli, super lavoro per i Vigili del fuoco - Sono più di un centinaio gli interventi eseguiti dai Vigili del fuoco di Napoli tra giovedì notte e venerdì mattina.