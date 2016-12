19:03 - L'allerta meteo in Sardegna continua ancora per le prossime 24-36 ore. Lo ha reso noto la Protezione civile. Si prevede un livello di moderata criticità per rischio idrogeologico nell'Iglesiente, Campidano, Logudoro, Gallura, e nei bacini Flumendosa Flumineddu, Montevecchio Pischilappiu e Tirso. In arrivo temporali anche intensi e forti raffiche di vento. A Olbia la Asl ha messo in guardia la popolazione dal rischio epidemie.

Procura di Nuoro preleva atti ponte e diga - La Procura di Nuoro sta acquisendo gli atti relativi alla realizzazione della diga di Maccheronis, a Torpè, dove a seguito del nubifragio di lunedì ha perso la vita l'anziana disabile Maria Frigiolini e quelli sulla costruzione del ponte lungo la Provinciale 46 a Dorgali da cui, a causa di un cedimento, è precipitato il fuoristrada della Polizia con a bordo l'assistente capo della squadra mobile di Nuoro Luca Tanzi. Le indagini sono coordinate dal procuratore della Repubblica di Nuoro, Andrea Garau.



Nell'Oristanese è ancora emergenza - A cinque giorni dalla inondazione, a Uras, Terralba e Solarussa, i tre centri della provincia di Oristano più colpiti dal maltempo, è ancora emergenza. Nei Centri di accoglienza organizzati dai Comuni con la collaborazioni delle associazioni di volontariato continua la distribuzione di pasti caldi, di capi di abbigliamento e anche di lenzuola, coperte e materassi. Sono centinaia le famiglie che hanno perso tutto e che dal primo momento in cui sono potute rientrare nelle proprie abitazioni stanno lavorando senza interruzione per renderle nuovamente agibili. Intanto, dopo quelli del Governo e della Regione, arrivano anche i primi contributi da parte della Provincia. Per ora 45mila euro da dividere fra Uras, Terralba e Solarussa. Pochi fondi che comunque consentiranno di far fronte alle spese più urgenti.



Dopo la pioggia si temono il gelo e la neve - Dopo la pioggia ed il nubifragio ora anche la neve, caduta sui paesi e sulle campagne, a mettere in ginocchio il centro dell'isola dove ancora varie strade sono bloccate per frane o per il loro cedimento. Ma le preoccupazioni maggiori non riguardano solo i collegamenti, anche tutto il mondo dell'allevamento è prostrato dall'alluvione. Molti ovili sono difficilmente raggiungibili e in varie aziende agro-zootecniche scarseggia il fieno ed il mangime. Oltre ai tanti animali selvatici deceduti assieme al bestiame delle greggi, dagli ovini ai maiali, trascinati via dalla piena dell'acqua nei giorni scorsi, ora a morire sono anche gli agnellini, spesso senza piu' la madre annegata, e le bestie rimaste in vita ma prive di cibo.



Soccorritori al lavoro per trovare il disperso - Decine di persone, coordinate dai Vigili del fuoco, sono impegnate da questa mattina nelle ricerche dell'ultimo disperso nella campagne fra Bitti e Onanì (Nuoro) durante l'alluvione che lunedì ha devastato l'isola causando 16 vittime. In particolare le varie squadre stanno battendo palmo a palmo i territori fra Torpè, Lodè, Onanì e Bitti, ispezionando in particolar modo le anse dei corsi d'acqua. Al lavoro ci sono le squadre "Tas" specializzate nella topografia applicata al soccorso. In pratica, hanno spiegato dalla Sala operativa della Direzione regionale Sardegna dei Vigili del Fuoco, gli specialisti effettuano una mappatura esatta del territorio perlustrato e registrano i tracciati attraverso sistemi di posizionamento satellitari. Le squadre Tas operano in stretto contatto con le unità cinofile e con i Saf (Vigili del fuoco del soccorso alpino fluviale) addestrati a camminare nei torrenti in piena. Collaborano alla ricerca anche gli operatori del Soccorso Alpino Sardegna.



Militari e volontari intervengono per aiutare i cittadini - Se i militari sono impegnati nelle operazioni di rimozione del materiale depositato all'esterno delle case dai cittadini, i volontari continuano il loro incessante lavoro per offrire il proprio aiuto alla popolazione aiutando a spostare elettrodomestici ammassati o distribuendo pasti caldi e bevande.