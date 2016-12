20:00 - Un ponte sulla strada statale Olbia-Tempio, in provincia di Sassari, è crollato a causa del maltempo. E' successo in località Monte Pino. Tre feriti, che erano a bordo di due auto rimaste coinvolte, sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Situazione drammatica anche in Gallura, dove si registrano due persone disperse e decine di salvataggi. Isolate le borgate di Raica e Putzolu, nel Comune di Olbia.