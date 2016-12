Sardegna, altri 5 mln dal governo

13:30 - "Ci sono altri cinque milioni di euro per l'emergenza, da destinare ai danni provocati dall'alluvione in Sardegna". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, alla conferenza stampa a Olbia, al termine della due giorni in cui ha visitato le zone più colpite dal nubifragio. Il ministro, al sopralluogo alla diga di Torpé, paese dove ha perso la vita un'anziana disabile, ha incontrato i sindaci per fare il punto della situazione.