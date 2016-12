Rapina a portavalori, caccia all'uomoSardegna, colpo da sei milioni di euro

10:41 - In tutta la Sardegna è caccia a dieci banditi che lunedì pomeriggio, a Nuoro, hanno rapinato la cooperativa Vigilanza Sardegna fuggendo con un bottino di almeno sei milioni di euro in contanti. I malviventi, tutti armati e mascherati con passamontagna, hanno preso di mira un furgone blindato appena arrivato da Cagliari, e per coprirsi la fuga hanno sequestrato una guardia giurata, liberata in seguito.

Come in un film, per coprirsi la fuga ed evitare sparatorie, il commando ha preso in ostaggio una guardia giurata liberata sulla Statale 389, probabile via di fuga. A questo punto i dieci banditi possono essersi divisi, per poi ritrovarsi in un luogo preciso, oppure possono aver preso la via di uno dei tanti paesi dell'interno. Si tratta di un colpo studiato nei minimi particolari e condotto con determinazione.



Il precedente - La rapina è simile a quella messa a segno a Nuoro nel 2006 alla Over Security, non lontano dalla sede della Vigilanza Sardegna. Anche allora il bottino fu multimilionario. Al vaglio i molti indizi, lasciati sul posto, comprese le immagini delle telecamere interne di videosorveglianza, a poter aiutare gli inquirenti per dare un volto ai componenti della banda.