23:21 - Un uomo di 44 anni, Gianni Nieddu, di Sedilo (Oristano), è stato ucciso con sei colpi di fucile. Il cadavere è stato trovato nella zona industriale di Tossilo, alla periferia di Macomer in provincia di Nuoro. La vittima, che aveva precedenti penali per traffico di droga, potrebbe essere stato ucciso per un regolamento di conti. E' il quinto omicidio compiuto quest'anno nel Nuorese.