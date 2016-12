Nuoro, due francesi ritrovano i loro 10 fratelli

16:38 - Questa volta è proprio il caso di dirlo: Carramba che sorpresa! Due fratelli francesi hanno scoperto nelle scorse settimane la vera storia del padre: l'uomo era emigrato in Francia in cerca di lavoro nel 1961 e a Cannes aveva avuto due figli da una relazione. Finito il lavoro, l'uomo era tornato a vivere nella sua terra, il Nuorese e qui aveva sposato la signora Mariangela. I due hanno avuto dieci figli.



Adesso i francesi hanno rintracciato la famiglia sarda e hanno conosciuto di persona quei dieci fratelli di cui ignoravano l'esistenza fino a poco tempo fa. Il loro padre è morto, Mariangela invece no. E la Sardegna, dopo le presentazioni di rito, ha riservato loro un'accoglienza molto più che calorosa...