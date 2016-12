23:00 - Sale a sei il numero delle vittime per l'ondata di maltempo che sta flagellando la Sardegna. Altre tre persone sono morte in Gallura, due a Olbia - mamma e figlia ritrovate dentro un'auto travolta dalla furia dell'acqua - e un uomo a Telti, in seguito al crollo di un ponte. A Torpè, in provincia di Nuoro, dove hanno ceduto gli argini del rio Posada, un'anziana di 90 anni è annegata nella sua abitazione invasa dall'acqua.